Пять причин заменить кофе на зеленый чай 3 29.12.2016, 11:27

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Зеленый чай по своей популярности уже почти достиг уровня кофе.

Ведь с каждым днем все больше и больше людей предпочитают начинать свой день с чашечки ароматного зеленого чая, пишет сообщает telegraf.com.ua. Чем же он полезен?

1. Зеленый чай стимулирует обмен веществ. Если вы хотите немножко похудеть, зеленый чай может хорошо помочь вам в этом. Многие исследования уже доказали, что этот напиток ускоряет метаболизм. Поэтому многие жиросжигающие добавки содержат небольшое количество зеленого чая. А если объединить питье этого напитка со здоровым образом жизни, вы можете заметить снижение веса в ближайшем времени.

2. Кроме того, зеленый чай убивает бактерии, помогая бороться с инфекцией. Ненавидите дыхание человека, который только что выпил кофе? Тогда переключайтесь на зеленый чай! Ведь он не только обеспечит свежее дыхание, но и, если верить исследованиям ученых, то катехины зеленого чая могут привести к замедлению роста стрептококков, первичных вредных бактерий во рту. Более того, катехины способны убивать бактерии и даже подавлять разные вирусы, например, грипп.

3. Зеленый чай снижает риск развития диабета. Исследования показали, что зеленый чай может улучшить чувствительность к инсулину и снизить уровень сахара в крови, что помогает значительно снизить общий риск развития диабета.

4. Зеленый чай снижает риск заболеть раком. Ученые доказали, что женщины, которые регулярно пьют зеленый чай, имеют на 22% меньшую вероятность развития рака молочной железы. А все потому, что антиоксиданты, которые находятся в зеленом чае, помогают противодействовать окислительному повреждению, которое может вызвать рак.

5. Наконец, зеленый чай улучшает настроение. Если вы хотите постоянно находиться в игривом настроении, замените кофе на зеленый чай. Дело в том, что L-теанин, который находится в этом напитке действует усилителем на эмоциональный настрой, увеличивая уровень дофамина.