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«Тунеядец» - налоговой: Не буду платить, я им не быдло

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  • 29.12.2016, 11:59
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Сергей Марцелев

К Новому году власти все чаще присылают белорусам «подарки» в виде извещений на уплату налога за «тунеядство».

Сегодня такое «письмо счастья» от налоговой получил экс-начштаба кандидата в президенты на выборах 2010 года Николая Статкевича Сергей Марцелев.

«Пришло письмо из налоговой. Требуют налог, как с «тунеядца». Не буду платить, пусть сажают. Я им не быдло», - написал Сергей Марцелев в «Фейсбуке».

Напомним, что на католическое Рождество налоговики Гродно разослали за один день около 150 «писем счастья» молодым специалистам, работающим по распределению, и людям с инвалидностью.

Руководитель правозащитной организации «Правовая помощь населению» Олег Волчек отметил, что на Рождество и Новый год налоговики начали проявлять необычную активность и буквально забрасывать белорусов извещениями с требованием уплатить налог. В связи с этим правозащитники потребовали от властей ввести мораторий на «декрет о тунеядстве».


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