Парламент Колумбии одобрил амнистию для тысяч повстанцев 29.12.2016, 12:06

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Закон об амнистии — ключевая часть мирного соглашения между повстанцами FARC и правительством страны.

Конгресс Колумбии в среду одобрил закон об амнистии тысяч партизан группировки FARC. Они будут освобождены от судебного преследования за незначительные преступления, совершенные в ходе 52-летней войны в стране, сообщает Reuters (перевод – gordonua.com).

При этом закон об амнистии, который является ключевой частью мирного соглашения между повстанцами FARC и правительством Колумбии, не будет распространяться на боевиков, которые совершили военные преступления или нарушали права человека. Амнистия также распространяется на представителей вооруженных сил страны.

Сообщается, что закон об амнистии – первый из законов, который ускорит демобилизацию повстанцев. Он был принят в обеих палатах колумбийского парламента, несмотря на противодействие со стороны правого крыла демократической партии страны, члены которой воздержались от голосования. Однако коалиция президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса имеет большинство в Конгрессе.

Ожидается, что 7000 бойцов FARC сложат оружие в течение следующего полугодия. Повстанцы, признанные виновными в совершении таких серьезных преступлений, как массовые убийства, сексуальное насилие или похищение людей, не подпадают под амнистию. Вместо этого они будут отбывать альтернативное наказание, например, проводить разминирование.

26 сентября президент Сантос и лидер FARC Родриго Лондоно (Тимошенко) подписали договор, прекращающий вооруженное противостояние продолжительностью в 52 года.

Партизаны FARC, которые вели вооруженную борьбу с правительством под крайне левыми идеологическими лозунгами, поддержали мирный договор на всеобщей конференции 23 сентября. Они объявили о трансформации военной структуры в политическую партию. Ее учредительный съезд пройдет не позднее мая 2017 года.

По результатам прошедшего 2 октября референдума в Колумбии, 50,21% принявших в нем участие высказались против утверждения плана мирного соглашения правительства с повстанцами.

25 ноября колумбийское правительство и повстанческая группировка FARC подписали пересмотренное мирное соглашение.

Хуан Мануэль Сантос получил Нобелвскую премию за прекращение более чем полувековой гражданской войны в стране.