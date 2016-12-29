Белорусский рубль заметно «сдал» в начале торгов в Минске 29.12.2016, 12:15

Предпоследние в этом году торги на Белорусской валютно-фондовой бирже начались со значительного ослабления белорусского рубля.

По данным сайта Белорусской валютно-фондовой биржи, на 11:51 по минскому времени, курс американской валюты укрепляется на 0,0066 пунктов — 1,9585 белорусского рубля, европейская валюта добавила 0,002 пункта — 2,045 белорусского рубля.

Но больше всего дорожает российский рубль. Плюс в начале торгов составил 0,0358 пункта — 3,2540 белорусского рубля за 100 российских. Затем курс несколько стабилизировался – до 3,2437 белорусского рубля за 100 российских.