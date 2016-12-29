В Аргентине авто президента забросали камнями 1 29.12.2016, 12:26

Инцидент произошел во время поездки президента в провинцию Неукен.

Автомобиль, в котором ехал президент Аргентины Маурисио Макри, забросали камнями. Инцидент произошел в провинции Неукен, куда Макри приехал с визитом, сообщает издание Clarin (перевод – korrespondent.net).

Как уточнили в администрации аргентинского президента, повестка дня визита Макри осталась без изменений.

Предварительно установлено, что камни бросали десять человек. Президент Аргентины не пострадал, были разбиты два стекла в машине. Злоумышленников остановила полиция.