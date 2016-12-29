Видеофакт: Минчане пришли в «МакДональдс» с чемоданом старых сторублевок 5 29.12.2016, 12:34

Уже в воскресенье, 1 января, в Беларуси прекратят хождение старые деньги.

На прощание с еще одним символом 2016-го года четверо минчан отправились на обед в ресторан быстрого питания. Там они рассчитались сторублевыми купюрами, которых накопили 16,5 рубля в актуальных деньгах, сообщает tut.by.

Накопление чемоданчика с деньгами длилось с августа. Предварительный подсчет показал, что бюджет на обед 1650 купюр по 100 рублей. Кассир подсчет подтвердила, но несколько медленнее, чем считали сами энтузиасты прощальной акции.