Вручать повестку барду Захаревичу отправили сразу троих милиционеров 29.12.2016, 12:43

Дмитрий Захаревич

Фото: 6tv.by

За счет налогоплательщиков милиционеры в таком солидном составе проехались из Гродненской области в Минск и назад.

Свислочский РОВД направил в Минск сразу 3-х сотрудников милиции, чтобы вручить повестку музыканту и поэту из Минска Дмитрию Захаревичу, который 30 октября принял участие в Свислочском фестивале в память о повстанцах 1863 года, сообщает сайт spring96.org.

Как сообщил правозащитникам Дмитрий Захаревич, процесс начнется завтра в 15-30 в суде Свислочского района.

За акцию в память о восстании Калиновского в Свислочи и Якушовке уже оштрафованы 14 человек.