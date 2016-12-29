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Вручать повестку барду Захаревичу отправили сразу троих милиционеров

  • 29.12.2016, 12:43
Дмитрий Захаревич
Фото: 6tv.by

За счет налогоплательщиков милиционеры в таком солидном составе проехались из Гродненской области в Минск и назад.

Свислочский РОВД направил в Минск сразу 3-х сотрудников милиции, чтобы вручить повестку музыканту и поэту из Минска Дмитрию Захаревичу, который 30 октября принял участие в Свислочском фестивале в память о повстанцах 1863 года, сообщает сайт spring96.org.

Как сообщил правозащитникам Дмитрий Захаревич, процесс начнется завтра в 15-30 в суде Свислочского района.

За акцию в память о восстании Калиновского в Свислочи и Якушовке уже оштрафованы 14 человек.


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