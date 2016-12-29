Как перенесут рабочие дни в новом году 29.12.2016, 12:48

Как белорусы будут отдыхать и отрабатывать в 2017-м.

Совет Министров Беларуси утвердил график переноса рабочих дней в 2017 году, сообщает БелТА.

Рабочий день с понедельника 2 января переносится на субботу 21 января;

с понедельника 24 апреля (день накануне Радуницы) — на субботу 29 апреля;

с понедельника 8 мая (накануне Дня Победы) — на субботу 6 мая;

с понедельника 6 ноября (накануне дня «октябрьской революции») — на субботу 4 ноября.

В следующем году праздник 1 мая и 3 июля («день независимости») выпадают на понедельник, 8 марта будет в среду. А новый 2018-й год наступит с воскресенья на понедельник.

Организациям предоставлено право с учетом специфики производства (работы) осуществлять перенос рабочих дней в ином порядке в соответствии с законодательством.