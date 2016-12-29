В МЧС подтвердили пожар на Оршанском мясокомбинате 29.12.2016, 12:52

Пожар начался при проведении сварочных работ в подсобном помещении комбината.

Первым о пожаре на Оршанском мясокомбинате сайту charter97.org сообщил читатель из Орши. Впоследствии эта информация получила официальное подтверждение.

О пожаре сообщила БелТА официальный представитель Витебского областного управления МЧС Марина Фандо.

"Загорелось подсобное помещение размерами 4х16 м, рядом с одним из цехов. На тот момент в помещении велись сварочные работы. И из-за несоблюдения правил безопасности произошло возгорание. Работники сами начали его ликвидацию, а также вызвали МЧС. Это было около половины одиннадцатого утра", - пояснила Марина Фандо.

В данный момент пожар ликвидирован, пострадавших нет, ущерб, причиненный огнем, устанавливается.