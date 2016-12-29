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Аркадий Мошес: Кремль Лукашенко этого не забудет

  • 29.12.2016, 13:03
Аркадий Мошес
Фото: yle.fi

Время политики «газ в обмен на поцелуи» закончилось.

Об этом в интервью “Радыё Свабода” заявил директор программы ЕС и России в Финском Институте международных отношений Аркадий Мошес, комментируя последние конфликты между властями России и Беларуси.

“Отказ от базы в политическом плане был определенной оплеухой Кремлю. Потому что Кремль публично выступил с заявлением о том, что поручено правительству подписать соглашение о базе, проходит время, ничего не подписывается.

Кремль, как известно, никогда никому ничего не забывает. Я думаю, что он не забывает и внимательно отмечает все попытки Минска на других направлениях действовать в более широком коридоре, чем Москве хотелось бы.

Я думаю, что время политики «газ в обмен на поцелуи» закончилось, и сегодня вся помощь, которая будет идти со стороны Москвы, будет так или иначе обусловливаться более серьезной привязкой к себе Минске и дальнейшим сужением его свободы действий как в экономической, так и внешнеполитической сфере”, - сказал эксперт.


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