Аркадий Мошес: Кремль Лукашенко этого не забудет 29.12.2016, 13:03

Аркадий Мошес

Фото: yle.fi

Время политики «газ в обмен на поцелуи» закончилось.

Об этом в интервью “Радыё Свабода” заявил директор программы ЕС и России в Финском Институте международных отношений Аркадий Мошес, комментируя последние конфликты между властями России и Беларуси.

“Отказ от базы в политическом плане был определенной оплеухой Кремлю. Потому что Кремль публично выступил с заявлением о том, что поручено правительству подписать соглашение о базе, проходит время, ничего не подписывается.

Кремль, как известно, никогда никому ничего не забывает. Я думаю, что он не забывает и внимательно отмечает все попытки Минска на других направлениях действовать в более широком коридоре, чем Москве хотелось бы.

Я думаю, что время политики «газ в обмен на поцелуи» закончилось, и сегодня вся помощь, которая будет идти со стороны Москвы, будет так или иначе обусловливаться более серьезной привязкой к себе Минске и дальнейшим сужением его свободы действий как в экономической, так и внешнеполитической сфере”, - сказал эксперт.