Минтранс РФ назвал «нештатную работу техники» причиной крушения Ту-154 16 29.12.2016, 13:10

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Фото: ТАСС

В Минобороны РФ отрицают версию с отказом техники и не исключают возможности теракта.

Бортовая техника Ту-154 работала нештатно перед крушением самолета, рассказал министр транспорта Максим Соколов, сообщает republic.ru.

«Очевидно, что была нештатная работа техники. Чем это было вызвано – представит выяснить экспертам, для чего создана специальная техническая комиссия»,- заявил он.

По данным Минобороны РФ, отказа техники не было, передает ТАСС.

Сообщается также, что на борту самолета не происходило взрыва, но в ведомстве не исключают версию теракта. Министерство обороны не исключает механического воздействия на самолет.

Соколов также подтвердил, что основной этап поисковой операции на месте крушения самолета завершен. Поисковая операция продолжится, но на основании добытых материалов может быть проведена экспертиза для определения причин катастрофы, пояснил он.

Предварительные данные экспертиз появятся в январе 2017 года. В Минздраве также сообщили, что опознание жертв крушения может занять до четырех недель. Расшифровка данных «черных ящиков» займет не менее десяти дней, заявили в Минобороны.