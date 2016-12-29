Стало известно, сколько зарабатывает белорусский тренер Вадим Скрипченко в «Крыльях Советов» 6 29.12.2016, 13:14

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Вадим Скрипченко

Данными «поделился» министр спорта Самарской области РФ.

Министр спорта Самарской области (Россия) Дмитрий Шляхтин рассказал, сколько зарабатывает главный тренер футбольного клуба «Крылья Советов» Вадим Скрипченко.

По его словам, белорусский тренер получает 1,8 млн российских рублей ежемесячно. Это $30 тыс. в эквиваленте. Контракт Скрипченко истекает через полгода, сообщает издание trkterra.ru.