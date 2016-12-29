Витольд Ващиковский: Мы вынуждены ограничить дотации «Белсата» из-за увеличения конcульских расходов 2 29.12.2016, 13:18

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Витольд Ващиковский

Фото: EPA

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский подтвердил намерение сократить дотации белорусского телеканала «Белсат».

В своем «Твиттере» министр написал:

«Польское правительство не является владельцем «Белсата». Мы ограничиваем дотации каналу вследствие увеличения консульских расходов».

В более поздних твитах политик пояснил, что МИД намерен открыть за рубежом новые польские консульства и утроить помощь для сирийских беженцев на Ближнем Востоке, сообщает Радыё Свабода.

«Белсат» имеет возможность реформироваться, имеет возможность искать новых спонсоров», - написал министр Ващиковский.

Телеканал «Белсат» является частью польского общественного телевидения TVP. Сокращение дотаций МИД, по мнению директора канала Агнешки Ромашевской, означает фактическое закрытие «Белсата», поскольку TVP не в состоянии самостоятельно финансировать спутниковый телеканал для Беларуси.

Согласно источнику польской газеты Dziennik, председатель правления TVP Яцек Курский «не хочет войти в историю как могильщик канала».

«Он лоббирует в пользу «Белсата», но понимает, что решение со стороны МИД принимает само ведомство», - цитирует анонимный источник издание «Dziennik».