Витольд Ващиковский: Мы вынуждены ограничить дотации «Белсата» из-за увеличения конcульских расходов

Витольд Ващиковский: Мы вынуждены ограничить дотации «Белсата» из-за увеличения конcульских расходов2
- 29.12.2016, 13:18
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Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский подтвердил намерение сократить дотации белорусского телеканала «Белсат».
В своем «Твиттере» министр написал:
«Польское правительство не является владельцем «Белсата». Мы ограничиваем дотации каналу вследствие увеличения консульских расходов».
В более поздних твитах политик пояснил, что МИД намерен открыть за рубежом новые польские консульства и утроить помощь для сирийских беженцев на Ближнем Востоке, сообщает Радыё Свабода.
«Белсат» имеет возможность реформироваться, имеет возможность искать новых спонсоров», - написал министр Ващиковский.
Телеканал «Белсат» является частью польского общественного телевидения TVP. Сокращение дотаций МИД, по мнению директора канала Агнешки Ромашевской, означает фактическое закрытие «Белсата», поскольку TVP не в состоянии самостоятельно финансировать спутниковый телеканал для Беларуси.
Согласно источнику польской газеты Dziennik, председатель правления TVP Яцек Курский «не хочет войти в историю как могильщик канала».
«Он лоббирует в пользу «Белсата», но понимает, что решение со стороны МИД принимает само ведомство», - цитирует анонимный источник издание «Dziennik».