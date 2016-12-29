Юная американка стала звездой Сети после прыжка на обледенелом батуте 2 29.12.2016, 13:32

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Девочка просто хотела удивить бабушку и дедушку перед Новым годом, а вместо этого прославилась на весь мир.

Сделать что-то не так и стать знаменитой в четыре года - именно этого совершенно случайно добилась маленькая американка. Девочка хотела удивить бабушку и дедушку, а вместо этого прославилась на весь интернет.

Юная жительница США попросила маму Хизер Грин снять видео, где она должна была запрыгнуть на батут и красиво расколоть лед, который на него намерз, пишет kp.ua.

Однако когда девочка запрыгнула на покрытие, вместо красивой белой крошки получился казус - она поскользнулась на плотном льду и упала. Мама выложила это видео в "Фейсбуке", где ролик собрал 26 миллионов просмотров за несколько дней.

В конце видно, что главная героиня видео испугалась. Однако Хизер заверила, что малышка не пострадала. А когда девочка еще и узнала, сколько людей посмотрели ролик, то сняла новый, где рассказала как она рада и добавила, что родители не заставляли ее ничего делать - смешной прыжок на батут был сделан случайно.