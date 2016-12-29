Командир Ту-154 успел доложить об «особой ситуации» на борту 22 29.12.2016, 13:44

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В Минобороны РФ рассказали новые подробности расследования катастрофы самолета Ту-154 в районе Сочи.

Как сообщили в военном ведомстве, одна из фраз, которую произнес командир воздушного судна, говорит о том, что на борту произошла «особая ситуации», сообщает НТВ.

Сергей Байнетов, начальник службы безопасности полетов авиации ВС РФ: «Все было достаточно штатно, но фраза командира, одна, анализ этой фразы говорит о начале особой ситуации, о начале развития этой ситуации. Больше пока она нам ничего не говорит».

При этом Байнетов сообщил, что радиообмен был крайне краток. Он продолжался в течение всего 10 секунд.

Также Байнетов отметил, что число версий катастрофы значительно сократилось. Изначально их было более 15, однако после изучения данных объективного контроля с двух накопителей количество версий уменьшилось до семи. При этом пока говорить о главной версии нельзя.

Сергей Байнетов, начальник службы безопасности полетов авиации ВС РФ: «Каждое авиационное происшествие многогранно. Нельзя сказать об одной, иногда даже о двух причинах этого авиационного происшествия. Эти причины лежат в области и человеческого фактора, и авиационной техники, и внешних условий».

По словам Байнетова, после расшифровки первого накопителя комиссия пришла к выводу о том, что взрыва на борту Ту-154 не было. Однако версия теракта, отметил Байнетова, пока не снимается. Также он сообщил, что сейчас подтвержденной информации об отказе техники нет.

Кроме того, Байнетов рассказал о дальнейшей эксплуатации Ту-154. В настоящий момент полеты приостановлены, однако в будущем эксплуатация этих самолет может возобновиться.

Напомним, катастрофа Ту-154 Минобороны РФ произошла 25 декабря, ее жертвами стали 92 человека. Самолет, следовавший в Сирию, разбился после дозаправки в Сочи. По данным Минобороны, полет Ту-154 продолжался около 70 секунд. Максимальная высота составила около 250 метров.

В настоящее время основная фаза поисковой операции на месте катастрофы завершена. Из воды подняли 19 тел и более 230 фрагментов погибших, а также 13 крупных и почти 2 тысячи мелких обломков самолета.