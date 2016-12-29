Михаил Кадыров: У России есть еще один рычаг для давления на Лукашенко 34 29.12.2016, 13:55

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Диктатору надо быть готовым к поражению на еще одной «линии фронта».

Об этом «Белорусскому партизану», комментируя новый виток «продовольственной войны», заявил доктор сельскохозяйственных наук, профессор Михаил Кадыров.

Напомним, во вторник Россельхознадзор опроверг информацию о скором снятии ограничений с 20 белорусских предприятий. Российская сторона утверждает, что продукция этих предприятий не надлежащего качества. Беларусь же заявляет, что эти претензии не обоснованы. Так, по словам министра сельского хозяйства Леонида Зайца, Беларусь поставляет продукцию в 58 стран мира, но только у России возникают претензии к качеству белорусских продуктов.

По словам Михаила Кадырова, глава Минсельхоза передергивает факты.

«Беларусь действительно поставляет продукцию в 58 стран мира, но 95% нашего продовольствия идет в Россию, и только 5% на все остальные 57 стран. Поэтому нет ничего удивительного, что претензии возникают именно у РФ, куда экспортируются миллионы тонн продуктов, а не у стран, которые покупают пару десятков тонн», - рассказывает эксперт.

Однако, претезии к качеству не главная причина ограничений, считает Кадыров.

«Какие-то отклонения, нарушения действительно имеют место быть. Где-то нарушаются условия транспортировки, хранения и т.д, но их не так много и они не такие серьезные, что бы так на них реагировать», - считает он.

По мнению эксперта, ограничения белорусского экспорта в первую очередь связанно с политическим давлением Кремля на Лукашенко, а также с защитой российских производителей.

«Надо понимать, что Россия с голоду без белорусских продуктов не умрет. Наоборот, с введением санкций РФ начала активно решать проблему своей продовольственной безопасности. Россия огромная страна, там много чернозема и каким бы не был народ и правительство, при таком относительно небольшом количестве населения (всего 140 млн на такую огромную территорию) и таким количеством пашни решить проблему продовольствия не составляет труда, а введение санкций их к этому сильно подтолкнуло. Сегодня Россия уже полностью покрывает свои потребности в курином яйце и мясе, на 80% покрывает потребности в свинине, на 75% в молоке и говядине. Поэтому белорусские продукты России не то, что бы очень нужны. Вот например РФ необходимо 38 млн тонн молока, 30-31 млн тонн они производят сами, Беларусь поставляет где-то 3-4 млн тонн, остальное – другие страны. Доля Беларуси, конечно, не такая уж и маленькая, но ее легко заменить продуктами из той же Латинской Америки. Предложений очень много. Поэтому ограничения белорусского экспорта Россия легко и без особых для себя последствий может использовать для политического давления на Лукашенко. Кроме того, ограничения на ввоз белорусской продукции активно лоббируют российские производители. Белорусские продукты намного дешевле, поэтому россияне проигрывают им в конкурентной борьбе», - рассказывает Кадыров.

Дешевизна же белорусской продукции связана с тем, что Беларусь субсидирует экспорт за счет повышения цен на внутренним рынке и торгует продуктами себе в убыток.

«Так, по маслу цены на нашу продукцию в РФ ниже, чем в наших собственных магазинах в 2,6 раза, по молоку – в 2 раза, по яйцу – в 3 раза. Понятно, что российские производители, таким положением не довольны и будут лоббировать ограничения поставок нашей продукции. Поэтому эти бодания идут уже не один год и будут продолжаться дальше, а наши предприятия будут нести убытки. Но основные убытки мы несем даже не от того, что Россия отказывается покупать нашу продукцию, а от того, что мы торгуем ею себе в убыток», - считает эксперт. – «Вот власти ставят задачу продать в следующем году продуктов на $7 млрд, говорят, что нам это выгодно, что это поступление валюты. Но если взять и посчитать затраты на производство этой продукции – мы увидим, что для ее производства нужно закупить удобрений, ветпрепаратов, пестицидов, запчастей, техники и прочего на еще большую сумму. Импортоемкость нашего экспорта в РФ настолько высока, что он безнадежно убыточен».

По этим причинам Беларусь должна отказаться от экспорта продовольствия и сосредоточиться на удовлетворении внутреннего спроса, считает эксперт.

«Мы живем не в той географической зоне, где можно заниматься экспортом продуктов. Это может себе позволить Новая Зеландия, где круглый год лето, Краснодарский край, где чернозем и т.д, но не мы. Беларусь же должна ставить задачу накормить свой народ, а экспортировать что-то или нет должны решать отдельные предприятия. Если появились какие-то излишки – хорошо, можно продать на экспорт, а не ставить планы во что бы то ни стало продать на экспорт продукции на $7 млрд, как это происходит сейчас», - уверен Михаил Кадыров.