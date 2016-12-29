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Перед Новым годом белорусский рубль ослаб ко всем валютам

  • 29.12.2016, 14:07
Фото: tut.by

Последние в этом году торги на Белорусской валютно-фондовой бирже закончились для рубля печально.

На последних в этом году торгах в Минске все основные иностранные валюты продемонстрировали рост, сообщает сайт Белорусской валютно-фондовой биржи.

В частности, курс доллара поднялся на 0,0066 пункта — 1,9585 белорусского рубля; курс евро укрепился на 0,0020 пункта — 2,0450 белорусского рубля; курс российского рубля подскочил на 0,0258 пункта — 3,2440 белорусского рубля.

Ранее сообщалось, что торги на БВФБ 30 декабря проводиться не будут.


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