Украинский тренер: Видел Домрачеву, она давно готова к стартам 29.12.2016, 14:20

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Специалист из Украины уверен, что и после рождения ребенка спортсмены могут демонстрировать на соревнованиях высокие результаты.

Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева, судя по результатам, показанным на стрельбище в норвежском Шушене, давно готова к международным стартам, заявил тренер женской сборной Украины по биатлону Александр Биланенко.

Спортсменка в Норвегии тренировалась после рождения дочери Ксении 1 октября текущего года. Работал с Домрачевой личный тренер ее мужа, норвежца Уле Эйнар Бьорндалена, Рогер Груббен.

"Я ее видел на тренировках в Шушене в Норвегии. То, что я видел на огневом рубеже, говорит о том, что в стрелковом плане она давно готова к стартам", – цитирует украинский ресурс "Подробности" слова Биланенко.

Тренер также отметил, что не смог оценить, как работает белорусская биатлонистка на лыжне, и ему трудно судить о ее нынешней форме. "Хотя, примеры говорят о том, что и после рождения ребенка можно демонстрировать высокие результаты", – заключил он.

Ранее главный тренер белорусской женской сборной Юрий Альберс заявил, что Домрачева хочет начать выступления уже в немецком Оберхофе на первом в 2017 году этапе Кубка мира. При этом наставник также отметил, что на огневых рубежах спортсменка радует стрельбой.