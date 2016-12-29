Керри призвал не допустить разделения Иерусалима 29.12.2016, 14:26

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Госсекретарь США предостерег от повторения ошибки 1967 года.

Иерусалим должен быть международной столицей Израиля и Палестины, нельзя допустить его разделения, как это произошло в 1967 году, заявил госсекретарь США Джон Керри, сообщает interfax.by.

"Необходимо выработать согласованную резолюцию о статусе Иерусалима как международной столице двух государств, обеспечить гарантированный свободный доступ к святыням в соответствии с установленным статусом-кво", - заявил он в среду в специальном обращении по вопросу ближневосточного урегулирования.

Как подчеркнул госсекретарь, "вопрос о Иерусалиме чувствителен для обеих сторон, и решение должно отображать интересны не только одной из них, а всех трех монотеистических религий".

"Иерусалим не должен быть вновь разделен, как это произошло 1967 году", - заявил Керри.

В то же время он убежден, что "не будет мирного урегулирования без примирения всех сторон".