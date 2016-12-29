Геннадий Федынич: 2016 год стал самым провальным для Лукашенко 29.12.2016, 14:40

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ГЕННАДИЙ ФЕДЫНИЧ

ФОТО: GAZETABY.COM

В 2017-м у белорусов появился шанс объединиться и добиться отмены антинародной политики властей.

Председатель Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадий Федынич в комментарии для praca-by.info подвел итоги минувшего года и рассказал о планах на 2017-й.

– Прошедший год хоть и был високосным, но получился для нашего профсоюз не самым плохим. Мы приняли в профсоюз 170 новых членов – в нынешних условиях, согласитесь, это немало.

Хорошо сработала правовая служба. Мы смогли вернуть членам профсоюза незаконно удержанных денег в пересчете на американскую валюту – более 55 тысяч долларов. Дали более полутора тысяч бесплатных консультаций. Можно констатировать, что в этом году правовая служба может заслуженно занимать почетное место среди немногих организаций, помогающих людям решить проблемы, возникающие в трудовых отношениях.

Хорошо сработала группа информационной поддержки – это и сайт profrep.by, и ресурс praca-by.info, и региональные газеты. Благодаря ей о работе нашего профсоюза узнает все больше людей.

Был организован ряд обучающих семинаров, что, надеюсь, принесет свои плоды в ближайшем будущем.

Что касается общей ситуации в стране и положения в белорусской экономике, то я считаю, что за 22-летнее правление Лукашенко такого плохого года, возможно, и не было. Мы видим, что ситуация на предприятиях не только провальная, но и лишенная перспектив – не видно света в конце туннеля.

Наверное, нужно честно признать, что в 2016-м наша экономика пришла туда, где она с такой экономической политикой должна была оказаться намного раньше. А как могло быть иначе, если малый и средний бизнес лишены поддержки, государство не только не создало условий для его работы, но, по сути, мешает работать. В тоже время непродуманная поддержка властями государственных предприятий обернулась фиаско.

В 2017 году перед нами по-прежнему стоит задача организации людей для защиты своих прав. В частности это касается декрета №29, который ввел контрактную форму найма, и «декрета о тунеядстве», который, уверен, рано или поздно будет отменен из-за своей абсурдности. Нельзя согласиться и с тем, что в пенсионный стаж не включается период учебы, службы в армии и отпуск по уходу за ребенком. Все эти антинародные положения должны быть отменены.

В преддверии Нового года я желаю всем людям труда и гражданам Беларуси найти силы для защиты своих прав. Нужно объединяться и бороться, за нас никто наши проблемы не решит.