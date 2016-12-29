Версия теракта на ТУ-154 все-таки рассматривается 5 29.12.2016, 14:51

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Фото: ТАСС, Артур Лебедев

Взрыва на борту Ту-154, который упал в Чернове море 25 декабря, не было. Однако теракт необязательно связан со взрывом.

Взрыва на борту упавшего в Черное море самолета Ту-154 не было, сообщил в ходе отчета правительственной комиссии РФ о результатах крушения самолета, который транслировался в эфире телеканала "Дождь", начальник службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил РФ Сергей Байнетов.

"Во всяком случае взрыва на борту не было", – заявил он. Однако версия теракта по-прежнему рассматривается, подчеркнул Байнетов.

По его словам, помимо взрыва могло быть какое-то механическое воздействие.

"Теракт необязательно связан со взрывом. Ни одну из этих версий мы не отрицаем", – отметил Байнетов.

Чиновник добавил, что изначально было более 15 версий катастрофы. Но когда следователи получили данные с двух "черных ящиков", количество версий сократилось вдвое.

Самолет минобороны РФ, на борту которого находились 92 человека – российские военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова и представители российских СМИ, летевшие на новогодний концерт в Сирию, потерпел крушение 25 декабря в Черном море.

ФСБ РФ заявила, что признаков теракта или диверсии на борту Ту-154 нет.

Комиссия по расследованию причин катастрофы изначально склонялась к версии технической неисправности в качестве одной из основных причин крушения. 27 декабря "Интерфакс" сообщил, что специалисты центра военно-воздушных сил министерства обороны России считают основной версией крушения Ту-154 ошибку пилотирования.