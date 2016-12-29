Главный нарколог РФ дал рекомендации перепившим в новогоднюю ночь 10 29.12.2016, 15:04

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Главный специалист-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн рекомендует россиянам как можно меньше пить алкоголь в новогоднюю ночь.

"Очень простые советы: как можно меньше. Ночью организм спит и любой алкоголь, который принят в ночное время, начиная после 9-10 часов вечера, он не полностью перерабатывается", - сказал Брюн в четверг на пресс-конференции, передает Интерфакс.

"Как правило, после ночных бдений до середины дня он продолжает находиться в организме. Всегда нужно помнить: я отравился сознательно нервным ядом, и, наверное, должен остаться в постели, снизить свою активность", - отметил врач.

В то же время, по его словам, никакие лечебные средства не помогут от похмельного синдрома на следующее утро.

"Главное: не наслаивать новый алкоголь на перерабатываемый вчерашний или ночной",- подчеркнул Брюн.