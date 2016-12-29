Диктатор провел очередные кадровые перестановки 27 29.12.2016, 15:08

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Лукашенко назначил нового вице-премьера и начальника Погранкомитета.

Вице-премьером по вопросам социальной сферы назначен министр здравоохранения Василий Жарко. Ранее эту должность занимала Наталья Кочанова, которая пошла на повышение, став главой администрации Лукашенко.

Василию Жарко 60 лет, он родом из Дрогичинского района. С мая 2006 года являлся министром здравоохранения, сообщает nn.by.

Жарко первое специальное образование получил в медучилище в Юратишках Ивьевского района. Потом служил в армии в Оренбурге (Россия), был военным фельдшером. Со второй попытки поступил в Минский мединститут. В вузе успевал не только в учебе, но и по комсомольской линии.

По окончании института работал в Брестской детской больнице, где в то время также работала Людмила Постоялко, будущая министр здравоохранения.

Впоследствии Жарко работал на разных должностях в Бресте и Дрогичине. В 2003 году переехал в Минск, став директором санатория «Криница». Также исполнял обязанности главы белорусского Красного Креста.

Новый министр здравоохранения пока не назначен.

Сегодня Лукашенко также назначил нового председателя Государственного пограничного комитета.

Им вместо снятого на днях с должности генерал-полковника Леонида Мальцева стал генерал-майор Анатолий Лаппо, передает БелТА.

Лаппо Анатолий Петрович родился 24 мая 1963 года в д.Кулаковка Белыничского района Могилевской области. В 1986 году окончил Голицынское Высшее пограничное военно-политическое училище КГБ СССР имени К.Е.Ворошилова, в 2001 году - Академию федеральной пограничной службы Российской Федерации. С 1981 по 1992 год проходил службу в Краснознаменном Закавказском пограничном округе КГБ СССР на различных должностях: от рядового срочной службы, заместителя начальника пограничной заставы, начальника пограничной заставы до заместителя коменданта - начальника штаба погранкомендатуры.

В период с 1992 по 2008 год на различных должностях проходил службу в Сморгонском пограничном отряде, с 2004 года являлся начальником этого отряда. В 2008 году был назначен на должность заместителя начальника главного оперативного управления Государственного пограничного комитета Беларуси, а затем - заместителя председателя Госпогранкомитета - начальника главного управления материально-технического обеспечения. С 2014 года работал заместителем председателя Государственного пограничного комитета Беларуси.

Генерал-майор. Награжден рядом государственных наград СССР и Республики Беларусь, в числе которых медаль "За боевые заслуги", медали "За безупречную службу" І и ІІ степени, орден "За службу Родине" ІІІ степени. В декабре 2016 назначен председателем Государственного пограничного комитета.