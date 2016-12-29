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Белорусы придумали оригинальный прибор для мотивации в Год петуха

  • 29.12.2016, 15:26
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Разработка белорусских рекламщиков призвана отучить жить по принципу «пока петух не клюнет».

Рекламное агентство getbob придумало персональный увеличитель мотивации для всех офисных работников, имеющих привычку залипнуть в «фейсбуке», – «ручного» петуха по имени Петр, сообщает издание kyky.org.

У девайса есть история. Один сотрудник агентства познакомился с известным бизнес-тренером по вопросам мотивации Петром Петухом. По приезде в Минск, он поделился с коллегами идеями Петра – все восхитились. Наступает год петуха, и агентство решило организовать для Петра лекцию в Минске. Но, как оказалось, ближайшее свободное время оратора – только через 12 лет. Ребята из агентства не растерялись и твердо решили: страна должна узнать про методы Петра Петуха. И придумали девайс, который клюет за палец каждый раз, когда нужно зарядиться мотивацией.

«Здорово, что белорусы перестают ждать, пока их клюнет петух, а сами идут ему навстречу», - заключают журналисты издания.


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