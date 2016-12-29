Под Молодечно колесо от трактора убило 23-летнего рабочего 10 29.12.2016, 15:20

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Трагедия произошла при строительстве свинокомплекса, против которого не раз выступали жители города и района.

В Молодечненском районе, недалеко от деревни Копачи, на строительстве свиноводческого комплекса 27 декабря задним колесом от трактора смертельно травмирован 23-летний рабочий, слесарь минского предприятия, пишет Край.by.

Проверку по факту несчастного случая на производстве начал Молодечненский районный отдел Следственного комитета.

— Колесо привезли на грузовике для установки на катке. Спереди у этой машины металлический валик, сзади — большие колеса, как у трактора МТЗ. Накануне одно из них было пробито. Привезли новое. По предварительным данным, слесарь на кузове грузовика застрополил колесо крюками тросов манипулятора и слез на землю принимать груз. Манипулятором подняли колесо с кузова, стали перемещать. В этот момент оно сорвалось с крюков и упало на слесаря, — рассказал старший следователь Молодечненского РОСК Юрий Богушевич.

В результате инцидента парень от полученных травм умер на месте. Согласно предварительным результатам экспертизы, алкоголя в его организме не обнаружено.

Молодой человек жил в Заславле в общежитии от этого предприятия, на котором работал. Характеризовался положительно. Судим не был, не женат, детей нет. Согласно предварительным результатам экспертизы, алкоголя в организме погибшего не обнаружено.

Напомним, жители Молодечно протестовали против строительства свинокомплекса в мае.