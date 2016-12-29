Путин распорядился вывести часть войск из Сирии 20 29.12.2016, 15:33

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Фото: mk.ru

Правитель РФ принял решение после доклада министра обороны Шойгу о ситуации в регионе.

Президент России Владимир Путин согласился с предложением министра обороны РФ Сергея Шойгу сократить группировку российских войск в Сирии. Об этом сообщает Reuters (перевод – republic.ru).

О возможности вывода из Сирии части российских войск заявил глава Минобороны Сергей Шойгу. По его словам, для этого созданы все условия.

Путин также сообщил о достижении договоренностей по прекращению огня в Сирии и готовности сторон начать мирные переговоры.

«Только что пришло сообщение о том, что сегодня несколько часов назад произошло событие, которого мы не просто долго ждали, но для приближения которого много работали», – заявил он в ходе встречи с Шойгу и главой МИД Сергеем Лавровым.

Как пояснил правитель РФ, на данный момент подписаны три документа: соглашение между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня, заявление о готовности начать мирные переговоры, а также комплекс мер по контролю за режимом перемирия.

Режим прекращения огня в Сирии будет введен в полночь 30 декабря, объявил Шойгу. Гарантами перемирия будут Россия и Турция, добавил он. Режим прекращения огня не будет распространяться на «Исламское государство», «Фронт ан-Нусру» и другие связанные с ними группировки.

Глава Минобороны РФ также добавил, что организации, которые откажутся соблюдать перемирие, перейдут в разряд террористических.