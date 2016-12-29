Масюковщина не сдается Дмитрий Дрозд

29.12.2016, 15:59

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Дмитрий Дрозд

Жители района самоорганизовались для борьбы с произволом властей и застройщиков.

Что такое точечная (или уплотнительная) застройка уже отлично познали на себе жители российских столиц: Москвы и Санкт-Петербурга. Короткое и емкое определение этому термину дает «Википедия»: «Строительство новых зданий или сооружений в исторически сложившемся жилом микрорайоне, обычно на месте зеленых зон». Там же отмечается, что «потребность такого строительства вызвана только стремлением инвестора получить дополнительную прибыль», и что «строительство ведется обычно на территории парка или сквера».

Казалось бы, что такое возможно, где угодно, но только не в Беларуси — стране победившего социализма, где интересы простого человека превыше всего, и самого демократичного правительства в мире (если верить белорусским СМИ и выступлениям Лукашенко и других чиновников). Однако уже сколько лет шаг за шагом точечная застройка отвоевывает в Минске квадратный метр за квадратным метром — причем часто даже не на месте зеленых зон, а на месте исторических объектов. Так было с первой минской электростанцией или строительством дома Чижа в Троицком предместье. В десятке других районов города граждане ведут с переменным успехом бои за свое право жить по-человечески. Похоже, центр уже совсем распродан, и теперь волна «заботы о человеке» докатилась до минских окраин.

28 декабря в 32-й минской гимназии прошла презентация вынесенного администрацией Фрунзенского района на общественное обсуждение проекта детального планирования для района парка 60-летия Октября. Преобразования должны затронуть четыре квартала: территорию в границах пр. Пушкина — ул. Ольшевского — ул. Жудро — ул. Тимошенко — ул. Матусевича.

Естественно, никто не провел предварительного обсуждения и не выяснил, а что, собственно, нужно жильцам, чего им не хватает. Самыми необходимыми объектами оказались… парковки — надземные и подземные, которые запланировано втиснуть на все свободные места. Да, прямо под окна жилых домов. Кроме того, на месте части парка 60-летия Октября уже начато строительство многофункционального спортивного комплекса, как будто совсем рядом не существует ФОЦ по ул. Жудро 40.

В качестве «улучшения жизни» предполагается увеличить производственный (построечный) фонд с 10,8 до 45.9 тыс. квадратных метров, общественный (построечный) фонд с 119,0 до 178.6, жилищный фонд с 456,9 до 473,1, Естественно, такие нужные и переполненные объекты как школы, дошкольные учреждения, поликлиники, отделения связи, сберкассы и др. останутся без изменения, а вот такие «необходимые» в спальном районе обекты, как объекты общественного питания (кафе и рестораны), вырастут с 365 до 725 посадочных мест (в 2 раза!). Особенно должно «порадовать» увеличение 0.56 км дорог городского значения до 2.86 км (в 5 раз), а автомобильных стоянок с 953 до 5323 (в 5,5 раз). Суммарную электрическую нагрузку предполагается увеличить с 11.3 до 15.4 МВт, а суммарное теплопотребление с 56.58 до 62.1 МВт.

Естественно, все это строительство будет проводиться за счет парка и других зеленых зон. Поэтому озелененность территории уменьшится с 48 до 45 %, а площадь санитарно-защитных зон 3.5 до 2.9 га (т.е. почти на 20%). Однако объективность этих данных можно подвергнуть сомнению, так как уже на презентации выяснилось, что какую-то часть зеленой зоны проектировщики таковой не считают, у какой-то даже не могут назвать хозяина, а границы парка 60-летия Октября строго не определены.

На презентации присутствовали заместитель главы администрации Фрунзенского района Некрашевич Александр Иванович, другие чиновники, а также авторы проекта. К удивлению проводящих презентацию, школьный актовый зал на 200 человек был практически заполнен. Похоже, что никто не ожидал, что будет столько народа, ведь, вопреки утверждению чиновников, никаких объявлений о проведении этого обсуждения никто на своих домах не видел. Единственное объявление было на сайте администрации Фрунзенского района, который мало кто читает. Если б эта информация не попала на популярный сайт onliner.by, то, скорее всего, никто из тех, чье мнение по закону необходимо узнать, и не узнали бы о проходящем общественном обсуждении. Наверняка, 80% жильцов до сих пор не знают, какие подарки им приготовила администрация района. Граждане, обеспокоенные строительством, сами расклеивали листовки и оповещали друг друга. Конечно, наибольшую активность проявили жители тех домов, кого администрация решила «осчастливить» строительством парковок или многоэтажного жилого дома. В некоторых домах были собраны сотни подписей, практически 100% жильцов подписались против запланированных объектов.

Очень быстро бодрое выступление главного проектировщика стало прерываться выкриками с места, которые временами перерастали в громкое общее возмущение. В итоге никакого общественного обсуждения так и не получилось. Граждане требовали вести протокол собрания и занести в него, что общественность высказалась против реализации этого проекта, но им ответили, что такая процедура не предусмотрена. Дальнейшая дискуссия свелась к многоголосому протесту жителей и попыткам чиновников их успокоить. «Начальники» показали полную свою неготовность именно к обсуждению и пониманию реальных запросов и проблем жителей микрорайона и продемонстрировали свое желание провести обсуждение формально, ради галочки.

На вопрос, почему уже вырублены деревья на перекрестке улиц Жудро и Матусевича и уже ведется строительство, ведь никакого общественного обсуждения по этому объекту еще не было, выяснилось, что это строительство ведется по какому-то указу Лукашенко, т.е., мнение народа по этому поводу никого не интересует, а также, что эта часть парка, парком не является, а просто была временно засеяна деревьями. Вышло, что людей собрали обсуждать то, что уже решено на самом высоком уровне мнением того, кто выше народа.

На конкретные вопросы жителей чиновники высокомерно отвечали в стиле: «пишите письма». Довольно быстро граждане поняли, что на самом деле никого их мнение не интересует, и стали искать какие-то формы выражения своего протеста. Была создана инициативная группа, трое активистов написали заявление, чтоб войти в состав комиссии, были собраны подписи. Жильцы решили объединяться в социальных сетях, писать заявления, собирать подписи, протестовать в специальном журнале для предложений. Подходящие к микрофону или выступающие с места жильцы пытались говорить о реальных своих проблемах, о том, что никто из жителей нашего бедного микрорайона не сможет себе позволить купить парковочные места, ориентировочная стоимость которых планируется в размере 10.000 долларов. Люди говорили, что не могут себе позволить даже ходить в бассейн и тем более, на теннисные корты, что эти объекты им не нужны.

Особенно активны были жильцы дома 58 по ул. Глебки, с двух сторон которого планируется снести спортивную площадку и сквер и построить паркинги на более чем 200 мест. Дом находится в низине, со всех сторон окружен горками и другими домами, жители нижних этажей уже сейчас редко видят солнце. Люди говорили, что и так живут в яме, квартиру невозможно поменять, о том, что в доме не было капитального ремонта, подвалы постоянно подтапливаются, фундамент дома оседает, и что дом может рухнуть, если рядом начнутся строительные работы, о том уроне, который нанесет это строительство общей экологии микрорайона, их комфорту и здоровью…

Протестовали и жители нескольких домов, расположенных на перекрестке ул. Ольшевского и проспекта Пушкина, где планируется строительство «18-ти этажного многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными офисными помещениями и подземным паркингом на 100 машиномест». Волновало граждан и наличие в самом парке на месте же давно не функционирующих общественных туалетов (похоже, что такой необходимый в многолюдном парке объект специально доводили до разрушения) участка «под застройку для размещения объекта общественного питания с помещением общественного туалета и помещениями торгово-бытового обслуживания населения по ул. Ольшевского, 63а», который граждане называли строительством казино…

Но все эти жалобы разбивались о нежелание чиновников говорить о реальных проблемах людей. Было понятно, что город в «лучших традициях» точеной застройки запланировал заработать на свободных, а точнее, зеленых участках, продав их застройщикам, и будет делать это, несмотря на протесты. В итоге люди выходили после подобного обсуждения как оплеванные, большинство говорили о полной бесперспективности борьбы с чиновниками, тем более, с представлением Лукашенко о том, что нужно реальным людям вместо теннисных кортов и спортивных объектов, о безразличии администрации района к реальным проблемам граждан: «нас уже продали», «грустно», «шок»...

Дмитрий Дрозд, специально для charter97.org