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Появилось первое фото дочки Александра Глеба

  • 29.12.2016, 15:40
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Имя для новорожденной принцессы предложила мама.

Светлана и Александр Глеб назвали дочку Александрой. По признанию пары, малышка взяла от них все самое лучшее.

— У нас родилась миниатюрная кукольная девочка, вес 3320 грамм, рост 52 сантиметра. Назвали Александрой, - рассказала kp.by Светлана Глеб, пояснив, что имя еще до родов предложила она — в честь мужа. - Мне очень нравится. К тому же первую дочку тоже зовут на «А» — Анастасия. Я предложила, а Саша поддержал. Мы думали и про другие имена, но, представляя нашу дочурку, каждый раз возвращались к имени Александра.

Чтобы не путаться, договорились: муж — Саша, доченька - Сашенька. Пока трудно определить, на кого похожа, но Сашенька взяла от нас самое лучшее. Она у нас брюнетка и самая любимая девочка на свете!

Напомним, Александра Глеб появилась на свет 27 декабря в 6-м минском роддоме. Новый год звездная семья планирует встретить дома в кругу самых близких людей.


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