Скольким белорусам аннулируют шенгенские визы? 5 29.12.2016, 15:52

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На руководство минского визового центра надели наручники, но остается вопрос: были ли настоящими визы, полученные «за один день».

«Утром паспорт нам отдал — вечером с визой обратно забрал!» - большими буквами написано на сайте vizacenter.by. Звучит заманчиво, если учесть, что стандартный шенген делается за две недели.

Сотрудники частной фирмы громко назвали себя визовым центром (не путать с теми, которые официально работают с посольствами. - ред.) и обещали не только открыть визу, но и собрать все документы, отнести их в консульский отдел. В общем, никакой беготни, очередей, все быстро и просто всего лишь за дополнительных 15 долларов. Кто откажется от такого предложения?

И хоть сайт vizacenter.by продолжает работать сейчас, предлагая невероятную акцию «Шенген на 3 года за 40 рублей», его руководство задержано. Сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД надели наручники на директора визового центра, его заместителя и менеджера, офис опечатан.

— Ранее судимый 34-летний директор частного унитарного предприятия вместе с подчиненными содействовал незаконному нахождению в республике иностранных граждан. Их услугами также пользовались организаторы каналов незаконной миграции. Кроме того, задержанные занимались изготовлением и подделкой документов визовой поддержки граждан для получения шенгенских виз и карты поляка, - сообщает сайт МВД.

Фирма ставила настоящие или поддельные визы?

Нелегальные услуги центр оказывал три года. При обыске в офисе vizacenter.by изъято 300 тысяч долларов, 92 поддельные печати банковских организаций и юридических лиц. Теперь основной вопрос: что будет с визами, которые белорусы получили в этом центре?

— В настоящее время МВД совместно с посольствами иностранных государств на территории РБ прорабатывает вопрос об аннулировании виз тем гражданам, которые оформляли через данный визовый центр, - комментирует kp.by официальный представитель МВД Константин Шалькевич.

Пока сложно сказать, сколько человек оказались в этом списке. Точную цифру установит следствие, сейчас речь идет о сотне белорусов. Учитывая, каким образом открывались визы, еще под вопросом: сохранил ли vizacenter.by полную клиентскую базу? Уже назначена экспертиза, которая выявит: быстрые визы — это поделка или все-такие они настоящие? С учетом, что никто не обращался с жалобами на vizacenter.by, на то, что они вклеили в паспорт фальшивый шенген, скорее всего, речь идет о настоящих визах, которые были поставлены незаконным путем.

— При прохождении границы наши сотрудники не проверяют: шенгенская виза настоящая или нет, это относится к компетенции пограничных служб той страны, которая выдала визу, - говорит Александр Тищенко, руководитель пресс-центра Госпогранкомитета.

Поставить визу за один день нереально

Конечно, клиенты визового центра понимали, что идут на определенный риск.

— Визовый центр не рассматривает в срочном порядке документы на получение визы, это невозможно сделать за один день. Сроки рассмотрения зависят от округа, города, к примеру, в Минске это займет от 10 до 15 рабочих дней, не считая день подачи, выходные и праздники, - уточнили в визовом центре Польши.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 371-1 УК «Организация незаконной миграции» и ч. 2 ст. 380 «Подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков». Фигурантам грозит до семи лет лишения свободы.