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Анджей Дуда: Мне важно, чтобы миссия, которую нес «Белсат», продолжилась

  • 29.12.2016, 16:10
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Польский президент в интервью изданию Gazetа Polskа Codziennie затронул тему упрощения работы телеканала.

Журналисты издания Томаш Сакевич и Войцех Муха попросили президента Польши Анджея Дуду прокомментировать планы польского МИД, о которых ранее сообщили СМИ, относительно ограничения дотации для «Белсата» на 2/3. Привели также слова представителей белорусской интеллектуальной элиты и политиков, которые назвали план ликвидации «Белсата» «деморализующей трагедией».

«Такое решение – удар по тем патриотам Беларуси, которые пытаются пробудить народное и гражданское сознание среди своих соотечественников», – написали они в письме к польским властям.

«Является ли этот шаг удачным решением? Что за этим стоит?»– спросили журналисты Gazetа Polskа Codziennie.

«Это решение министра иностранных дел, который проводит свою независимую политику. Я бы не хотел посягать на его полномочия. Мне важно, чтобы миссия, которую до сих пор нес «Белсат», продолжилась и дальше. Министр иностранных дел убеждает меня, что так и будет посредством активизации работы TVP Polonia. Надеюсь, глава польской дипломатии развеет опасения всех, кто связан с «Белсатом», - сказал Дуда.

Напомним, ранее глава польского МИД Витольд Ващиковский сказал, что вынужден ограничить дотации «Белсата» из-за увеличения конcульских расходов.


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