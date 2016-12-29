Советник Путина: Россию могут отключить от мирового интернета 15 29.12.2016, 16:14

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Власти РФ готовятся к ситуации, при которой их страну выбросят из всемирной сети.

Об этом в интервью RT заявил советник Владимира Путина по интернету Герман Клименко.

По его словам, "высока вероятность "тектонических сдвигов" в наших отношениях с Западом в сторону ухудшения". Поэтому, считает Клименко, важно отрегулировать российский сегмент интернета, чтобы защититься от подобных сценариев.

— В ноябре Минкомсвязь обнародовала проект закона о регулировании рунета. Зачем он нужен? Почему решили регулировать рунет именно сейчас?

— В законе речь идет о защите критически важной инфраструктуры, которая должна размещаться на территории России. Например, хакеры могут проникнуть в структуры коммерческих банков и украсть деньги. Это плохо, но если они проникнут в системы Центробанка, будет большая беда. Наши западные партнеры отключили Крым от работы сервисов Google и Microsoft. Равно как и владельцы доменов, проживающие в Крыму, потеряли то, что наработали.

Наша страна должна быть готова к тому, что ее отключат от мирового интернета.

Высока вероятность «тектонических сдвигов» в наших отношениях с Западом в сторону ухудшения. Поэтому перед нами стоит задача — отрегулировать российский сегмент интернета, чтобы защититься от подобных сценариев. Важно, чтобы в России продолжали работать электронная почта, телеграф, телефон, социальные сети. Критическая инфраструктура, включая копию доменной зоны, должна находиться на нашей территории, чтобы никто не мог отключить. Регулирование обычных пользователей этот закон не затрагивает.

Напомним, что в начале сентября глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров заявил, что ведомство не разрабатывает законопроект о критической инфраструктуре российского сегмента интернета, однако спустя два месяца текст документа был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Законопроект предполагает поправки в отраслевой закон "О связи". Они призваны обеспечить "целостность, непрерывность, стабильность, устойчивость и защищенность функционирования российского национального сегмента" интернета. Вводится понятие так называемой критической инфраструктуры интернета. К ней Минкомсвязи относит национальные домены зоны .ru и .рф, точки обмена трафиком, все автономные системы, принадлежащие как юридическим, так и физическим лицам.

Порядок управления и функционирования критической инфраструктуры российского сегмента интернета будет определять правительство.

Предлагается создать государственную информационную систему (ГИС) обеспечения целостности, устойчивости и безопасности функционирования российского сегмента сети интернет. "Эта система будет функционировать на основе программных, технических средств и информационных технологий, обеспечивающих сбор, обработку, хранение, предоставление, размещение и использование информации о критических элементах российской части сети интернет, информации об интеграции российской части сети интернет с международными сетями связи, а также маршрутно-адресной информации в сетях передачи данных и российской части сети интернет", - говорится в законопроекте.