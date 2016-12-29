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Уфологи обнаружили в туманности Ориона гигантский инопланетный корабль

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  • 29.12.2016, 16:30
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Исследователи считают, что он может быть грузовым судном пришельцев.

На фотоснимке туманности Ориона удалось разглядеть огромный инопланетный корабль. Пользователь под ником UFOmni2012 первым обратил внимание на странный объект овальной формы, скрытый в космическом пространстве, сообщает newspotok.ru.

Зная размеры туманности, энтузиасты смогли определить габариты НЛО. Уфологи шокированы тем, какой громадный объект запечатлен на фотографии. Исследователи считают, что он может быть грузовым кораблем пришельцев.

Туманность Ориона является светящейся эмиссионной туманностью. Она расположена ниже пояса Ориона и простирается на площади в четыре раза превосходящей площадь полной Луны. Положение туманности Ориона на небесном экваторе делает ее видимой почти в любой точке Земли.


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