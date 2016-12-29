«Увольнение Лукашенко серьезно обсуждается кремлевскими стратегами» 4 29.12.2016, 16:35

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Почему в этом году так много проблем возникло в отношениях между Беларусью и Россией?

В интервью «Радыё Свабода» руководитель Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий, которого СМИ часто называют провластным аналитиком, заявил:

«Я не оптимистично смотрю на то, как наши отношения будут развиваться. Они будут ухудшаться, и скорее всего это приведет к какому-то кризису в отношениях и этот кризис будет связан не только с теми ультиматумами, которые нам сейчас высказывают в Кремле, а даже с вопросом о транзите власти.

...Мне кажется, что этот вопрос («увольнение» Лукашенко с поста – прим.ред.) сейчас обсуждается очень серьезно кремлевскими стратегами. Это уже не первый раз, когда возникает эта проблема в повестке дня. В 2010 году те же вопросы рассматривались, и сценарий замены Лукашенко кем-то из номенклатуры даже прорабатывался соответствующими фигурами. Результат — Лукашенко пошел тогда на уступки, он приехал в Москву и подписал Таможенный кодекс.

А сегодня вопрос не в том, что Лукашенко пошел на демарш и не поехал в Санкт-Петербург подписывать кодекс. Наверное, было сформулировано еще несколько ультиматумов во время последнего визита Лукашенко к Путину, в том числе о российском военном присутствии, на что Минск сейчас пойти не готов. И я не думаю, что вообще Александр Лукашенко готов идти по этому сценарию. После этого будет поставлена под большой вопрос субъектность Беларуси, независимость, ибо сегодня это основа, реальный ресурс власти Лукашенко».