Лукашенко потребовал от Жарко не быть добрым дядей 11 29.12.2016, 16:37

Василий Жарко

Фото: БелаПАН

Диктатор дал первые распоряжения новому вице-премьеру.

Лукашенко отметил, что среди ряда кандидатур выбрал на должность вице-премьера именно бывшего министра здравоохранения Василия Жарко по многим причинам, передает корреспондент БелТА.

"Наверное, никто не задерживался столько в министерской должности. Это говорит о том, что вы имели большие задачи, которые надо было решать, и их решали. Если бы вы их не решали, вы бы министром не были", - сказал Лукашенко.

Диктатор обратил внимание, что социальная сфера, которую будет курировать Василий Жарко, в том числе входит в зону ответственности и главы его администрации. "Потому что там и образование, и здравоохранение, и спорт. А это - идеология, вопросами которой занимается моя администрация. Будете нести ответственность и вместе в этом направлении работать", - заявил правитель.

Лукашенко также обозначил некоторые задачи, над решением которых предстоит работать новому вице-премьеру. "В образовании мы подошли к тому, что нам надо совершенствовать, наводить порядок в школе. Нам надо смотреть по вузам, начиная от вступительных экзаменов. Мы достаточно много и долго проработали с централизованным тестированием и так далее. Есть определенные нарекания. Мы их должны учесть", - отметил диктатор.

По его словам, предстоит серьезная работа и в сфере спорта, где при относительно больших затратах отсутствуют ожидаемые результаты.

"И мой вам совет: ни в коем случае вы не должны быть добрым дядей для кого-то", - добавил Лукашенко.