Что скрывают власти РФ в деле о катастрофе Ту-154? 3 Александр Рыклин, «Ежедневный журнал»

29.12.2016, 16:50

Александр Рыклин

Вряд ли мы когда-нибудь узнаем правду о том, что на самом деле случилось тем страшным утром.

В минувшую среду мы узнали многое о возможных причинах трагической судьбы российского лайнера, потерпевшего крушение неподалеку от Сочи. Кажется, воду с самописцев, поднятых со дна Черного моря, еще не успели обтереть, а нам уже рассказали о содержании последнего разговора пилотов. И хотя практически вся информация, которой делится штаб по расследованию катастрофы, абсолютно неофициальная и поступает из анонимных источников, ее никто не опровергает, и создается стойкое ощущение, что все эти сливы и утечки носят плановый характер. Итак, на сегодняшний день картина в интерпретации официального начальства вырисовывается следующая: экипаж столкнулся с серьезной технической проблемой — с несинхронной уборкой закрылков. Об этом свидетельствует и последний диалог между пилотами, и показания стороннего наблюдателя, который якобы видел, как самолет перед столкновением с водой встал на дыбы.

Эксперты утверждают, что проблема с возвратом закрылков в исходное положение сама по себе не столь серьезна. С такой неисправностью экипажи легко справляются, и, как правило, им довольно быстро удается совершить вынужденную посадку. Другое дело, когда закрылки уходят не синхронно. Тогда возникает так называемый «пикирующий эффект». Так вот нынешняя катастрофа, согласно той версии, что активно продвигается родной властью, как раз и стала возможной, потому что летчики, выводя машину из пике, перестарались и чересчур задрали нос. Тут очень к месту пришлись показания того самого стороннего наблюдателя, у которого, впрочем, никто почему-то не спросил, как в кромешной темноте (авария, напомню, случилась в 5.30 утра) со значительного расстояния ему удалось разглядеть положение самолета перед столкновением с водой. По бортовым огням, что ли?

Уже совершенно очевидно, что властью выбрана однозначная версия трагедии в Черном море — человеческий фактор, наложившийся на техническую неисправность. Что же позволяет нам сомневаться в достоверности этой версии?

1. Ну, прежде всего — репутация ее авторов. Российская власть регулярно врет российскому народу, и тогда, когда это ей выгодно, и даже в тех случаях, когда прямой необходимости не просматривается вовсе. Зачастую — просто, что называется, из любви к искусству.

2. Небывалая и крайне подозрительная поспешность, с которой официальными лицами версия теракта была фактически отметена в тот момент, когда расследование еще даже не началось, позволяет предположить, что первые указания, которые поступили из Кремля по поводу страшной трагедии, содержали прямой запрет на муссирование темы теракта. Эта версия фактически сразу была исключена даже из возможных.

Ну а дальше, если все же предположить, что нам морочат голову, начала реализовываться принципиально иная задача — воплощение в жизнь максимально правдоподобного сценария гибели лайнера по техническим причинам с добавлением человеческого фактора.

В медийном пространстве тема причины крушения вообще была заменена другой. Мы третий день обсуждаем реакцию общества на гибель пассажиров и экипажа злополучного борта. Причем накал этого обсуждения достиг такого градуса, что двух популярных блогеров, позволивших себе резко высказаться о судьбе погибших — Аркадия Бабчеко и Божену Рынску, — уже собрались лишать гражданства. По крайней мере, петиция с таким требованием набирает подписи с космической скоростью.

Узнаем ли мы когда-нибудь правду о том, что на самом деле случилось тем страшным утром?

Не уверен… Зато я не сомневаюсь в другом: трагедия в Сочи показала, что российское общество разрушено до основания. Уже, по-моему, даже нельзя говорить о том, что оно атомизировано. Его просто нет в природе. А есть группы людей, яростно защищающие узкие корпоративные интересы, не объединенные никакой общей идеей или совместной повесткой. И в этой связи беспокойство Кремля по поводу того, что факт теракта над Черным морем был бы воспринят в России критически, мне представляется абсолютно необоснованным.

А уж говорить о том, что это привело бы к каким-то общественным последствиям, вообще смешно. Ну, тысяча человек на своих страницах в соцсетях увязали бы террористическую атаку на Россию с нашей агрессией в отношении Сирии… Ну и что? Они и сейчас это делают. Зато остальные перед лицом террористической атаки и, вняв призывам, которые в этих обстоятельствах доносились бы до граждан из каждого утюга, только плотнее сплотились бы вокруг национального лидера. Словом, мне кажется, Кремль дует на воду, даже не обжегшись на молоке.

Впрочем, что бы они ни делали, мы им не поверим никогда. И живем одной лишь надеждой на то, что и вся остальная страна когда-нибудь перестанет верить этим жуликам. Ну и ворам, конечно…

Александр Рыклин, «Ежедневный журнал»