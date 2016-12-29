СK завершил расследование дела о нападении в ТЦ «Новая Европа» 3 29.12.2016, 16:57

Фото: ТАСС

Уголовное дело против подростка с бензопилой передано прокурору для направления в суд.

В ходе следствия установлено, что 8 октября 2016 года около 17:30 обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашел в торговый центр «Новая Европа» с чехлом для музыкального инструмента, заведенной и готовой к применению бензопилой. Подросток выбирал объекты для нападения среди работников и посетителей торгового центра, говорится в сообщении Следственного комитета.

Первой он попытался убить женщину, однако та смогла быстро среагировать и убежать. Второй женщине, 1973 года рождения, он нанес два удара бензопилой. После того как бензопила заглохла в результате попадания в цепь одежды потерпевшей, нападавший достал из чехла от гитары топор-кувалду и нанес им женщине удары, от которых она скончалась на месте происшествия.

Затем обвиняемый, продолжая перемещаться по торговому центру, причинил телесные повреждения различной степени тяжести двум женщинам, которым впоследствии была оказана квалифицированная медицинская помощь. Потерпевшими по уголовному делу признаны три женщины, а также родственники погибшей.

Спустя непродолжительное время нападавший был задержан работниками и посетителями торгового центра, а также прибывшими сотрудниками милиции, что позволило предотвратить дальнейшие жертвы.

В ходе следствия также установлен факт приготовления обвиняемым убийства двух и более лиц 7 октября 2016 года в одном из столичных вузов. Несовершеннолетний, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашел в учебный корпус и завел бензопилу. Далее он намеревался зайти с ней и топором-кувалдой в лекционную аудиторию, в которой в это время проходили занятия у 178 студентов, с целью нападения на них.

Довести свой умысел до конца несовершеннолетний не смог, так как случайно задел рычаг тормоза бензопилы, в результате чего произошла остановка цепи. Попытки завести бензопилу оказались неудачными, что вынудило его покинуть территорию учебного заведения.

В ходе следствия допрошено порядка 200 свидетелей, проведены десятки экспертных исследований. Детально исследована личность обвиняемого. Допрошены его одноклассники, учителя, одногруппники, преподаватели и иные лица.

Согласно заключению стационарной комплексной психолого-психиатрической экспертизы несовершеннолетний в период инкриминируемых ему деяний мог в полной мере сознавать значение своих действий и руководить ими.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 13 и ч. 2 ст. 139 (приготовление к убийству двух и более лиц), ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 139 (покушение на убийство двух и более лиц), ч. 2 ст. 139 (убийство, совершенное с особой жестокостью из хулиганских побуждений), ч. 1 ст. 339 (хулиганство) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Мера пресечения в отношении обвиняемого остается прежней — заключение под стражу.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.