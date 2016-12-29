Футбольная ассоциация Руанды ввела для игроков штрафы за колдовство 29.12.2016, 17:04

Это произошло после того, как один из игроков «заколдовал» ворота соперника и через шесть минут забил гол.

Нападающий "Мукура Виктори" из Руганды Мусса Камара заколдовал ворота "Район Спортс" и отличился в матче, пишет kp.ua.

Пока голкипер отсутствовал в воротах, Мусса подбежал к стойке и положил какой-то объект на линию ворот. Вратарь соперника был разгневан, но не смог догнать Камару. Спустя шесть минут форвард забил гол в эти же ворота, сравняв счет во встрече.

Отметим, что после матча футбольная ассоциация Руанды приняла решение штрафовать за колдовство во время матча на 100 тысяч руандийских франков, что равняется примерно 99 фунтам стерлингов. Если будет доказано, что в ритуале принимал участие клуб, штраф составит 2,9 миллиона франков (2890 фунтов).