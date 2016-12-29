Где в Минске можно купить недорогие елки 29.12.2016, 17:36

В некоторых местах столицы новогодние красавицы продаются непосредственно от лесхозов, без наценки.

Как сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в Минском государственном производственном лесохозяйственном объединении, реализация новогодних деревьев в Минске от лесхозов осуществляется на 20 торговых точках:

Без НДС цены на новогодние деревья составляют: до 1 м — от 8 до 11 руб., от 1 до 2 м — от 9 до 14 руб. 40 коп., от 2 до 3 м — от 11 руб. 50 коп. до 17 руб.

Реально (с учетом НДС) в Минске новогоднее дерево до 1 м можно купить за 10 руб. 50 коп., от 1 до 2 м — 14 руб. 40 коп., от 2 до 3 м — 16 руб. 50 коп.