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Где в Минске можно купить недорогие елки

  • 29.12.2016, 17:36

В некоторых местах столицы новогодние красавицы продаются непосредственно от лесхозов, без наценки.

Как сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в Минском государственном производственном лесохозяйственном объединении, реализация новогодних деревьев в Минске от лесхозов осуществляется на 20 торговых точках:

Без НДС цены на новогодние деревья составляют: до 1 м — от 8 до 11 руб., от 1 до 2 м — от 9 до 14 руб. 40 коп., от 2 до 3 м — от 11 руб. 50 коп. до 17 руб.

Реально (с учетом НДС) в Минске новогоднее дерево до 1 м можно купить за 10 руб. 50 коп., от 1 до 2 м — 14 руб. 40 коп., от 2 до 3 м — 16 руб. 50 коп.


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