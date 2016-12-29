В Рунете опубликован новый список «врагов народа» 29.12.2016, 17:27

Павел Гутионов

Упоминания достойны и герои, и составители. А еще больше — реакция, на которую, похоже, не рассчитывали.

Оказывается, есть такой телеканал — «Царьград», и телеканал этот в качестве новогоднего подарка соотечественникам выложил на свой сайт топ-список из ста выдающихся, «лютых», как сказано, русофобов, российских и зарубежных, пишет Павел Гутионов в «Новой газете».

Собственно, больше можно ничего и не говорить, а только привести список «экспертов», тщательно отбиравших кандидатуры: Александр Проханов, Игорь Ашманов, Анатолий Вассерман, Игорь Коротченко, Виталий Милонов, Михаил Делягин, Андрей Фурсов, Валерий Коровин, Аркадий Мамонтов, Захар Прилепин, Леонид Ивашов, Евгений Федоров, Михаил Елизаров, Леонид Решетников, Виталий Аверьянов, — люди с безусловной репутацией, многажды подтвержденной. Депутаты, писатели, генерал-полковники, эрудиты.

Замрем в почтении.

И все же: кого эти мыслители отобрали, чтоб мы, значит, содрогнулись от предъявленной нам мерзости нечеловеческой?

Два вице-премьера Правительства России, бывший министр Улюкаев, глава Сбербанка Греф (этот позволил себе публично заявить: «Эра углеводородов осталась в прошлом. Как каменный век закончился не потому, что закончились камни, так и нефтяной век уже закончился. Мы проиграли конкуренцию, надо честно сказать, и это технологическое порабощение, мы просто оказались в стане стран, которые проигрывают, в стане стран-дауншифтеров»)... Широко представлены журналисты, ясень пень, куда без них, — с «Эха», из «Новой», Сванидзе, Познер… Былой кумир патриотов Александр Невзоров, ради которого прохановская газета в свое время даже требовала изменить Конституцию, чтобы немедленно избрать слишком юного телерепортера президентом страны; тогда Невзоров, ох, как хорош был. А теперь вот — русофоб, враг, клейма негде ставить…

Ну, Гозман, само собой. Хотя я помню, что это опять же в прохановской газете «философ» Дугин с продолжением печатался и очень убедительно доказывал: наша война с гитлеризмом была спровоцированной общими врагами катастрофой — «страшной, братоубийственной войной двух геополитически, духовно и метафизически близких, двух антиатлантически ориентированных режимов». То есть, не поведись Сталин с Гитлером на устроенную врагами разводку, страшно (в полном смысле слова) подумать, какое счастье привалило бы человечеству.

И смотрите, как интересно получается. Гозман, сравнивший как-то смершевцев с эсэсовцами, — русофоб, а Проханов, пропагандирующий общность «духовно и метафизически близких» режимов в целом, — этих самых русофобов и определяет, по ранжиру выстраивает.

Эдуард Успенский, Константин Райкин, Леонид Ярмольник, Людмила Улицкая… — в списке русофобов представляют пятую колонну в культуре. Про каждого объяснено, в чем выразилась вся глубина их падения и ненависти к народу. Райкину, например, пеняют критический отзыв о борцах за народную нравственность, срывающих спектакли в театрах и громящих неодобряемые выставки.

А Алексей Учитель попал в список за фильм «Матильда» (который никто из «экспертов» еще не видел) с уточнением: фильм его, оказывается, «не просто порочащий память последнего русского императора, но и клевещущий на русскую аристократию». Надо будет депутату Милонову подсказать, пусть проект Закона внесет, нужна специальная статья в УК — за клевету на русскую аристократию, никак без такой статьи…

Но, само собой, особенно много «лютых русофобов» за границами нашей Родины, и надо внимательно следить, чтоб никто из них через эти границы к нам не просочился.

Семеро — в Украине (во главе с президентом).

Действующие английские министры — иностранных дел и обороны. Меркель, Олланд, президент Литвы, три поляка, руководители Евросоюза…

США представляют шестеро деятелей уходящей администрации плюс Хиллари Клинтон, Зигмунд Бжезинский, ну, и конечно, Джордж Сорос — спекулянт и кукловод «цветных революций». Этому в качестве иллюстрации придана цитата: «Режиму Путина грозит банкротство в 2017 году, когда настанет срок выплаты значительной части иностранных займов. Из-за западных санкций в сочетании с резким снижением цен на нефть власти России не в состоянии сдержать ни одно из этих обещаний. Дефицит российского бюджета составляет 7% ВВП, и правительству придется сократить его до 3%, чтобы инфляция не вышла из-под контроля».

Ужас, что себе позволяет этот Сорос. Хотя, с другой стороны, мне кажется, что из одно самых неприятных человеческих качеств — это все-таки неблагодарность. И, ругая на чем свет стоит русофоба Сороса, не след забывать, что он вполне бескорыстно сделал для российской культуры, образования и науки совсем недавно, в «лихие 90-е», — вспомнить его стипендии, за его счет изданные книги, одни спасенные им «толстые» журналы чего стоят. В Оренбурге мне показали огромное здание областной библиотеки, построенное как раз Соросом. Недавно на здании даже доска специальная была — от благодарных оренбуржцев. Но теперь доски нет, сняли. В порядке борьбы с русофобией, насколько я понимаю…

…Такой вот список. Но ничего в нем так уж удивившего я не нашел. Поразило другое.

Комментарии к нему на сайте этого самого «Царьграда», практически единодушные. И совсем не такие, как многие из вас сейчас подумали.

«…Отличный список, большинство из которых — достойнейшие люди! Отдельное спасибо «экспертам» за предоставленные цитаты «русофобов»! Хоть так их услышат люди!»

«…Молодцы ребята. Собрали список достойных людей (процентов 80 списка, однако — весьма немало). Надо еще список составителей опубликовать — вот там как раз враги России и будут.»

«…А что нужно сделать, чтобы оказаться в списке этих 100 достойнейших людей? Я был бы счастлив оказаться в их числе! Готов даже назвать мерзкими холуями «экспертов» милонова, коротченко, мамонтова, проханова и федорова! Ну что, я в списке?..»

Странный телеканал — «Царьград», странный сайт, странные его посетители.

А список врагов… Ну, еще один список. Ничего странного.