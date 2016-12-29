В кафе и рестораны можно будет ходить со своим алкоголем 29.12.2016, 17:23

Правда, для этого придется заплатить специальный «пробковый сбор».

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) решило упростить ведение бизнеса для кафе, баров, ресторанов и т. д. Например, заведения смогут устанавливать особый дресс-код для посетителей, разрешать людям приносить с собой продукты и алкоголь.

Пока это только предложения, которые в будущем могут быть прописаны в правилах торговли, сообщает kp.by.

- Объекты общественного питания созданы для приготовления блюд, их продажи и организации их потребления. Но в определенных ситуациях (например, в зависимости от месторасположения объекта, обслуживаемого мероприятия - свадьба, корпоратив, ритуальное мероприятие и т.п.) ресторан вправе разрешить посетителю использование принесенной с собой продукции. Сегодня санитарно-эпидемиологическими требованиями запрещено в объектах общественного питания использование продукции, приготовленной посетителями в домашних условиях, и приготовление блюд из принесенных пищевых продуктов, не имеющих документов, удостоверяющих их качество и безопасность, - рассказали в МАРТе.

В ведомстве напомнили, что заведения ответственны за качество и безопасность блюд. Поэтому, можно ли будет приносить с собой еду, решать будет все-таки администратор заведения.

С едой понятно. А можно ли будет приносить с собой алкоголь?

- В законодательстве нет прямого запрета на «алкоголь с собой», как нет и официального разрешения. Поэтому каждый ресторан сам определяет, каким способом ему привлекать гостей. Возможность использования принесенной продукции может быть дополнительной услугой в работе ресторана, кафе. В мире давно существует такое понятие, как «пробковый сбор». Это когда потребитель приносит собственный алкоголь, возможно эксклюзивный, которого нет в ресторане, но при этом платит «за пробку» (за бутылку). С человека потом просто удерживают определенную сумму Cork Fee, - рассказали в министерстве.

Услуга, говорят, пошла из Австралии, где в середине прошлого века владельцы разрешили посетителям приносить выпивку с собой и брали плату, условно говоря, за «откупоривание», то есть за то, чтобы открыть и позволить распивать алкоголь. Идею быстро подхватили и другие страны, включая США, Канаду и страны Европы.