«У нас врачи работают не за деньги» 29.12.2016, 17:47

Семь цитат нового вице-премьера Василия Жарко.

Василий Жарко возглавлял Министерство здравоохранения 10 лет. Он запомнился тем, что ввел обязательные рецепты на лекарства, так и не ликвидировал очереди в поликлиниках, при нем только в Беларуси не было эпидемии свиного гриппа, сообщает euroradio.fm. Вашему вниманию несколько интересных цитат нового вице-премьера Беларуси:

— Больницы ― это не место для отдыха, в настоящее время одна треть госпитализированных по сути не нуждается в стационарном лечении.

— В непростой кризисный год каждый из медиков понимает, что давал клятву Гиппократа. И работает не за деньги. А по совести и своему призванию.

— Я прошу и заставляю: на дверях участкового терапевта должен висеть номер мобильного телефона, чтобы житель мог обратиться.

— Я считаю, что можно было бы ввести какую-то символическую оплату за посещение врача. Может быть, не с первого раза, может быть, не для всех категорий болезней. Однако непонятно, как это оформить в соответствии с нашей Конституцией, так как по ней каждый человек у нас в стране имеет право на бесплатную медицинскую помощь.

— В районных стационарах 90% лекарственных средств ― белорусские. В республиканских центрах ― более 50%. И гражданина вылечивают! Значит, лекарства показывают свою эффективность.

— Мы ограничили самолечение, так как увидели: граждане в аптеку начали ходить, как в магазин. Дома у каждого ― целые аптечные киоски.

— Мечта? Во-первых, во что бы то ни стало, сохранить ту доступность медпомощи, которая у нас есть на сегодня. Ведь ВОЗ признала, что на сто процентов ее обеспечивают в мире только три страны ― Беларусь, Канада и Бруней. Тогда как в развитых странах Западной Европы приема у кардиолога нужно ждать месяц, онколога ― 3-4 месяца.

Жарко в 2011-м: В 2013 году очередей в поликлиниках не будет.

Жарко в 2012-м: Очереди в белорусских поликлиниках исчезнут к 2014 года.

Напомним, сегодня Лукашенко провел очередные кадровые перестановки, назначив Василия Жарко вице-премьером по вопросам социальной сферы. Кроме того, правитель назначил начальника Погранкомитета.