Как на Новый год будет работать общественный транспорт в Минске 1 29.12.2016, 17:59

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Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Многим минчанам будет проще доехать домой на автобусе, чем на метро.

В новогоднюю ночь метро закроется в 4 утра, а многие автобусы, троллейбусы и трамваи будут ходить до пяти.

Какие еще изменения в работе транспорта предусмотрены на время праздников, сообщает агентство «Минск-Новости».

Количество составов в минском метро увеличат с 29 по 31 декабря. В предновогодние дни в усиленном режиме будет работать и наземный транспорт.

Правда, в связи с гуляньями возле Дворца спорта с 22.00 31 декабря до 4.00 1 января будет закрыто движение по проездам между улицей Немига и проспектом Победителей. В указанный период изменятся маршруты движения автобуса № 73 и маршрутки № 1131-ТК.

В саму новогоднюю ночь наземный транспорт на основных маршрутах будет работать до 5 утра, а метро — до 4. Правда, на «Немигу», «Купаловскую», «Октябрьскую» и «Фрунзенскую» пассажиров будут пускать до 4.15. С девяти часов вечера до четырех утра интервал между поездами составит 6 минут. 1 января метро начнет работать в 5.30, наземный транспорт — в 6.00.

В связи с уменьшением пассажиропотока утром 1 января в Минске отменят некоторые маршруты.