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Кобяков подсчитал, сколько белорусы должны жить в 2017 году

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  • 29.12.2016, 18:07
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Фото: БелТА

Совмин также решил, что спортом должны заниматься 22,6% граждан, а «окультурить» надо еще 2% населения.

Совет министров Беларуси утвердил «показатели для государственных программ» на 2017 год, сообщили в пресс-службе правительства.

В соответствии с документом, ожидаемая продолжительность жизни в 2017-м должна составить 74,3 года, а доля белорусских лекарств на рынке республики быть доведена до 52%. Кроме того, в следующем году, согласно постановлению Совмина, белорусам необходимо будет чаще (на 2%) посещать организации культуры.

Минлесхозу установили объем заготовки древесины с одного гектара (2,35 кубометра) и показатель обеспечения лесистости территории (не менее 39,7%).

В Минсельхозпроду поручили обеспечить значение отношения суммы кредиторской задолженности и задолженности по кредитам и займам к выручке не более 1,07% на конец года.

У Минспорта сразу три показателя: экспорт туристических услуг увеличить до 157,1 миллиона долларов; в рейтинге по олимпийским дисциплинам страна должна войти в топ-25; количество белорусов, занимающихся физкультурой и спортом, довести до 22,6% от общего числа населения.

Для облисполкомов и отдельных ведомств Совмин установил только показатели по энергосбережению.

Как сообщили в пресс-службе правительства, постановление вступает в силу после официального опубликования.


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