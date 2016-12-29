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Светлана Алексиевич стала членом Международной федерации журналистов

  • 29.12.2016, 18:27
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Светлана Алексиевич
Фото: charter97.org/Иван Межуй

Нобелевскому лауреату также вручили диплом почетного члена БАЖ.

Белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе 2015 года Светлана Алексиевич стала членом Международной федерации журналистов. Удостоверение этой организации 29 декабря в Минске литератору вручили члены совета Белорусской ассоциации журналистов, сообщает пресс-служба БАЖ.

Алексиевич также вручили диплом почетного члена БАЖ. Это звание совет журналистской организации присвоил писательнице 9 сентября нынешнего года.

Международная федерация журналистов является крупнейшим объединением работников СМИ в мире. Впервые она была организована в 1926 году в Париже. В 1946 году мировой профсоюз открыли в обновленном виде как Международную организацию журналистов. В своем современном виде федерация возникла в 1952 году в Брюсселе, где и сегодня находится ее штаб-квартира.

Международная федерация журналистов насчитывает около 600 тысяч членов в 140 странах мира.


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