Почему Татарстан взбунтовался против Кремля? 9 29.12.2016, 18:18

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Рустам Минниханов

Cистема поиска баланса между регионами и центром в РФ начинает «поскрипывать».

В понедельник на последнем в этом году заседании парламента Татарстана президент республики Рустам Минниханов выступил с критикой бюджетной политики федерального центра, направленной на «выкачивание» денег из успешных регионов.

Минниханов заявил, что на покрытие изъятий уйдут заработки Татарстана за весь следующий год. Его слова поддержал председатель госсовета Фарид Мухаметшин, подчеркнув, что принуждение «доноров» к оказанию финансовой помощи необеспеченным регионам нарушает российскую Конституцию.

Поводом для публичного выражения властями Татарстана своего недовольства стало решение правительства о дополнительном изъятии у регионов 1% налога на прибыль, пишет «Новая газета».

Непростые субъекты

Выступление Минниханова — не начало крупного конфликта, а очередной раунд переговоров, вполне привычных для отношений Татарстана с Кремлём, считает политолог Ростислав Туровский. «На сегодняшний день у властей региона накопилась потребность в том, чтобы вступить с центром в торг по поводу бюджетной политики. Правила игры предполагают, что Татарстан громко заявляет о своих обидах и претензиях, после чего, как правило, всё завершается довольно успешно». Эти же правила действуют для Чеченской республики, властям которой недавно удалось победить Минфин в споре о размере федеральных дотаций в бюджет региона. У других субъектов таких переговорных и лоббистских возможностей нет — они полностью зависят от решений Москвы.

Кроме своего особого неформального статуса Татарстан имеет с Чечнёй не так много общего — это один из самых экономически успешных регионов в стране. Все российские регионы-доноры можно разделить на две группы: крупные города с высокой концентрацией человеческих и финансовых ресурсов (Москва, Санкт-Петербург) и нефтегазовые области (Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа) — всего чуть больше 10 регионов. «Татарстан занимает очень выгодную позицию где-то посередине, — говорит политолог Дмитрий Орешкин. — Он развит в промышленном плане (КАМАЗ, химическая промышленность), там богатый нефтегазовый комплекс, и в то же время там есть крупный современный город — Казань».

В экономической самостоятельности заключается не только сила Татарстана, но и его слабость: в отличие от Чечни, региону действительно есть что терять, считает политолог. Но если Минниханов всё же захочет вступить в дальнейшую конфронтацию с Кремлём и сможет заручится поддержкой региональных элит, рычаги воздействия найти вполне реально: «Например, в республике может «неожиданно» начаться возрождение националистических движений, как это уже было в 1990-е годы», — говорит Орешкин.

Спасение утопающих

Даже если закрыть глаза на претензии «доноров», политика поддержки бедных регионов с помощью дотаций из федерального бюджета всё равно далека от идеала: уравнивающий эффект субсидий крайне мал, потому что деньги выделяются не в соответствии с уровнем бюджетной обеспеченности, а по иным, менее очевидным критериям. «Получает не тот, кто нуждается, а тот, кто теми или иными способами может взять, — говорит руководитель лаборатории исследований бюджетной политики РАНХиГС Александр Дерюгин. — В процессе выбивания денег участвуют все, включая регионы с хорошими бюджетными параметрами. Например, довольно большие трансферты из бюджета получает Москва». В результате, говорит эксперт, разброс между богатыми и бедными регионами достиг гигантских масштабов — такого не найти ни в одной более-менее развитой стране мира.

Сегодня в регионах остаётся около 40% собранных налогов, всё остальное перечисляется в федеральную казну. В 1990-е годы распределение было 50% на 50%, поэтому доноров среди регионов было в два раза больше, говорит Дмитрий Орешкин: «Владимир Путин, стремясь обеспечить лояльность зависимых и подчиненных территорий, ослабил самостоятельность регионов, тем самым отняв у них стимул к развитию собственной экономической базы». Как итог — сегодня около 40 регионов находятся на грани дефолта, а система поиска баланса между региональными и центральными элитами начинает «поскрипывать».

И хотя в этом году рост налоговой нагрузки на регионы замедлился благодаря жёсткой финансовой политике Минфина, экономическая повестка глав регионов в ближайшее время будет состоять из поиска новых возможностей для сокращений трат. «Ситуация очень тяжелая, регионам реально не хватает денег на исполнение своих полномочий, — говорит Дерюгин. — В этой ситуации нужно спасать тонущих, а не кормить всех подряд».