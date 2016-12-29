закрыть
29 декабря 2016, четверг, 21:59
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Видеохит: Санта-Клаус летает на дроне

1
  • 29.12.2016, 18:36
  • 16,250

Яркие сигнальные огни добавляют рождественскому чуду еще больше зрелищности.

Современный Санта-Клаус упряжке оленей предпочитает самодельный беспилотник. Настоящим мировым видеохитом, за несколько дней набравшим более 3 миллионов просмотров, стал ролик известного американского блогера Кейси Нейстата, пишет ctv.by.

Молодой человек, переодетый в костюм Санта-Клауса, катится на сноуборде на глазах у изумленной публики по популярному горнолыжному курорту Финляндии, причем поднимаясь на вершину склона. Он ездит по склонам, пролетает над домами, обливая снег розовой краской. Затем Санта, как и полагается, оказывается в воздухе благодаря летающему устройству – дрону.

Беспилотник собственными силами создала команда экстремала. Специальный 16-винтовой дрон был разработан таким образом, чтобы он мог поднимать в воздух человека. Весь процесс подготовки к праздничному полету также подробно показан на видео. Яркие сигнальные огни добавляют рождественскому чуду еще больше зрелищности.


Мнение

В 2017 году Беларусь точно ждут перемены
В 2017 году Беларусь точно ждут перемены Наталья Радина
Шаг к закону
Шаг к закону Ольга Майорова
Пропали ключи, или Новогоднее выступление Лукашенко
Пропали ключи, или Новогоднее выступление Лукашенко Владимир Халип
Дни Лукашенко сочтены
Дни Лукашенко сочтены Михаил Кадыров


Интервью

Дмитрий Бондаренко: В России принято решение об отстранении Лукашенко от власти
Дмитрий Бондаренко: В России принято решение об отстранении Лукашенко от власти
Леонид Злотников: Возможен дефолт
Леонид Злотников: Возможен дефолт
Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле
Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле
Кирилл Силивончик: В российской колонии меня охранял белорус
Кирилл Силивончик: В российской колонии меня охранял белорус