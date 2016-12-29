Видеохит: Санта-Клаус летает на дроне 1 29.12.2016, 18:36

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Яркие сигнальные огни добавляют рождественскому чуду еще больше зрелищности.

Современный Санта-Клаус упряжке оленей предпочитает самодельный беспилотник. Настоящим мировым видеохитом, за несколько дней набравшим более 3 миллионов просмотров, стал ролик известного американского блогера Кейси Нейстата, пишет ctv.by.

Молодой человек, переодетый в костюм Санта-Клауса, катится на сноуборде на глазах у изумленной публики по популярному горнолыжному курорту Финляндии, причем поднимаясь на вершину склона. Он ездит по склонам, пролетает над домами, обливая снег розовой краской. Затем Санта, как и полагается, оказывается в воздухе благодаря летающему устройству – дрону.

Беспилотник собственными силами создала команда экстремала. Специальный 16-винтовой дрон был разработан таким образом, чтобы он мог поднимать в воздух человека. Весь процесс подготовки к праздничному полету также подробно показан на видео. Яркие сигнальные огни добавляют рождественскому чуду еще больше зрелищности.