The Washington Post: Литовские «эльфы» борются с российскими «троллями» 2 29.12.2016, 18:38

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Эльфы против троллей – звучит как отрывок из «Властелина колец», но их борьба вполне реальна.

Об этом пишет Людас Дапкус в статье "Литовские "эльфы" борются с российским влиянием онлайн", опубликованной на сайте газеты The Washington Post (перевод – УНИАН).

43-летний бизнес-консультант и блоггер является частью неофициальной интернет-армии литовцев, которые пытаются противостоять тому, что называют разжиганием ненависти и пророссийской пропагандой.

"Я просто обычный парень из Литвы, гражданин, который однажды заметил, что в его стране огромное количество групп в Facebook распространяют российскую пропаганду", - сказал он журналистам за чаем в ресторане старого города в Вильнюсе.

"Увидев это, я подумал, что это не может быть естественным явлением". Коллеги-волонтеры Савукинаса – которые окрестили себя "эльфами" – патрулируют социальные медиа, координируют свои действия через Facebook или Skype, чтобы разоблачать поддельные аккаунты.

В напряженный день, говорит Савукинас, коллеги-эльфы могут отправить 10-20 запросов на удаление. Сам он сосредоточен на письме, ведет личный блог, посвященный, среди прочего, разрушению советской ностальгии или развенчанию теорий заговора.

Эльфы делают отличную работу, "указывая на манипуляции и некоторые сайты в социальных сетях", - сказал Нериюс Малюкявичюс, научный сотрудник Института международных отношений Вильнюсского университета, который изучает роль средств массовой информации во время конфликта. Но в телефонном интервью, Малюкявичюс сказал, что Литва нуждается в комплексной контрстратегии, чтобы победить то, что он называет кремлевской пропагандой.

"Эльфы – только маленькая ее часть", - сказал он.

По обе стороны Атлантики активно обсуждают российское вмешательство. Этому способствовали недавние выборы в США, которые привели к власти Дональда Трампа, дружески настроенного к России кандидата, что вызвало обвинения во вмешательстве в адрес Кремля.

Ранее в этом месяце, спецслужбы Германии обвинили Москву в попытке дестабилизировать ситуацию в стране с помощью пропаганды и кибератак перед всеобщими выборами, запланированными на следующий год. Литва, которая, как и другие страны Балтии, долго подчинялась правилам Москвы, опасается больше остальных – тем более, после того, как Россия аннексировала Крымский полуостров в 2014 году.

Война эльфов против троллей на Facebook – лишь одно поле боя. Новостные веб-сайты и каналы также вовлечены в этот процесс.

"Мы узнали, совсем недавно, что у нас идет довольно масштабная и длительная дезинформационная кампания против нашего общества", - сказал Томас Кепонис, аналитик литовской армии.

По его словам, силу пропаганды определить сложнее, чем количество танков или самолетов, но она явно была направлена на "действительно очень разнообразные цели".

Delfi, один из главных новостных сайтов в Литве, стал одной из них. Его разделы комментариев наполнялись пророссийскими постами в преддверии украинского противостояния, сказала Моника Гарбачаускайте, главный редактор, теперь в ее штате есть сотрудники, которые удаляют крайне экстремистские сообщения.

Враждебная пропаганда привела к более агрессивным действиям обеих сторон. Ведущий коммерческий новостной канал Литвы TV3 неоднократно становился мишенью хакеров, которые взламывали сети группы трижды, говорит Сигитас Бабилюс, руководитель службы новостей TV3.

В прошлом месяце, Литва запретила российский канал РТР Планета до февраля, после того, как российский политик высказал антиамериканские комментарии, которые сочли "подстрекательством к войне, раздору и ненависти". Подобные трехмесячные запреты на российские государственные каналы были и в предыдущие годы.

Литва, тем временем, начала кампанию на телевидении, которая призывает граждан сообщать о любой подозрительной деятельности - на улице или в Интернете. Такие меры раздражают представителя Москвы в крошечной стране НАТО.

"Я не думаю, что крепить ярлык пропаганды на чужую точку зрения – это правильно", - сказал посол России Александр Удальцов. "Всегда лучше использовать контраргументы, чтобы доказать свою правду, но, к сожалению, нашим западным партнерам не хватает этих аргументов, и они продолжают запрещать российские телевизионные каналы".

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус не приносил извинений за запреты. "Ложь – это не альтернативная точка зрения", - сказал Линкявичус. "Кто-то скажет, "это свобода слова, каждый может говорить, что хочет. Конечно, я согласен. Но если это обеспеченная ресурсами пропагандистская машина, промывающая людям мозги, это не просто альтернативная точка зрения. Это оружие".