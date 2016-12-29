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Сергей Подпалый может возглавить ФК «Крумкачы»

  • 29.12.2016, 18:46
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Сергей Подпалый

Российский специалист подтвердил, что рассматривает предложение из Минска.

«Крумкачы» определились с основным кандидатом на пост главного тренера.

Таковым, по сведениям pressball.by, является российский специалист Сергей Подпалый, который некогда работал в Беларуси с «Гомелем» и «Торпедо»-СКА.

В телефонном разговоре тренер подтвердил, что рассматривает предложение из Минска.

— Действительно, меня заинтересовало предложение от клуба «Крумкачы». Планирую определиться в начале января. Хочу собрать больше информации, понять возможности для развития. В Беларуси пока не был, с руководителем клуба Денисом Шунто мы встречались в Москве. Разговор получился интересным, видно, что человек болеет за дело и понимает, о чем говорит.


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