Как доказать, что ты не тунеядец, если живешь за границей? 53 29.12.2016, 18:59

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Самый популярный совет в соцсетях звучит очень по-белорусски: не нужно делать ничего.

Под конец года белорусы стали думать, что с делать с «письмами счастья» от налоговой инспекции. Самый популярный совет в соцсетях звучит очень по-белорусски: не нужно делать ничего. «Ты же официально уехала. Почему ты должна делать работу налоговой?!»― Обращается подруга к девушке, которая получила квитанцию на оплату «тунеядского» сбора, хотя уже несколько лет живет в Южной Корее, передает «Еврорадио».

«Это ваш выбор: нести нам документы или нет. Но если мы не получим оплату или документы на льготу, материалы будут направлены в суд. А в суде вам в любом случае нужно будет показать эти документы», ― категорично отвечают в налоговой.

Так выглядит "письмо счастья" от белорусского налоговой.

Все данные о выезжающих за границу, пограничники вносят в специальную базу. «Помните, как мы отменили штампы в паспортах? Несколько лет назад необходимость в них отпала, так как была создана система автоматизированного пограничного контроля, ― рассказывает пресс-секретарь Государственного пограничного комитета Александр Тищенко. ― Там фиксируется каждое пересечение границы гражданином Беларуси. Да и иностранцами тоже».

Иностранцы нас сейчас не интересуют. Нас интересует, почему белорусы, которые официально уехали из страны, должны доказывать налоговой, что они не верблюды, когда все нужные сведения о них у государства и так уже есть? Тем более, что чиновники публично заявляют о большой работе, которую сделали, составляя базу «тунеядцев»:

«Самым важным для нас было обеспечить качественный учет плательщиков сбора на финансирование государственных расходов, ― говорит в эфире телеканала ОНТ заместитель министра по налогам и сборам Светлана Шевченко. ― Работа непростая, но все вопросы решаемы, если должным образом к ним относиться. В формировании базы данных принимали участие более 27 государственных органов, более 82 тысяч организаций».

Судя по тому, что белорусы, живущие за рубежом, массово получают «письма счастья», сотрудничество с пограничниками у налоговой не сложилось. Александр Тищенко это подтверждает: доступ к личным данным, которые хранятся в базе пограничников, налоговая получает только в исключительных случаях: «Гражданин, когда у него возникает проблема, может сам сделать запрос и получить сведения о себе. И так доказать налоговой, что он где-то отсутствовал. А налоговая может получить эти сведения только в пределах определенного производства в отношении физического или юридического лица».

Что в итоге делать представителям белорусских диаспор, которые получили билеты на выплату «тунеядского» сбора? Во-первых, они или их родственники могут позвонить в справку Министерства по налогам и сборам по короткому номеру 189. Там вам объяснят, что документы, чтобы не быть дармоедом, требуются несложные. Если вы работали ― трудовой договор, контракт или письмо/справка от работодателя. Если нет ― хватит даже ксерокопии страниц в паспорте, где видны печати о пересечении границы.

«Нести документы нужно в налоговую инспекцию, откуда вам пришло сообщение, в отдел физических лиц. Можете по почте прислать, только заказным письмом ― на всякий случай, чтобы не потерялось. А можно и по электронной почте прислать», ― перечисляют варианты в налоговой.

Правда, чтобы узнать e-mail своей налоговой, туда придётся позвонить. Или еще один вариант ― отправить электронное обращение через форму на сайте. Люди, которые уже доказали в налоговой, что они не тунеядцы, говорят, что нотариально заверять копии страниц не нужно. Переводить надписи на печатях ― тоже.