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Семашко перенес нефтегазовый спор на I квартал 2017 года

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  • 29.12.2016, 19:05
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Владимир Семашко
Фото: DELFI

По словам Семашко, чиновники «работают с российскими коллегами системно» в нефтегазовом споре.

Компромиссное решение по нефтегазовому вопросу с Россией должно быть найдено не позднее I квартала 2017 года. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко, передает БелТА.

По словам вице-премьера, переговорный процесс активно продолжается. «Мы не теряем оптимизма, работаем с российскими коллегами системно и стараемся идти путем компромиссов как в своих формулировках, так и расчетах. Мы и сейчас ищем все возможные источники и механизмы, чтобы выйти на прежние договоренности по выравниванию условий хозяйствования в рамках Евразийского экономического союза и прийти сначала к единому рынку электроэнергии, а затем газа и нефти», - отметил Семашко.

Он напомнил, что в октябре 2016 года был подписан ряд межправительственных соглашений, утвержден план соответствующих мероприятий, а затем произошел определенный сбой, и дорожная карта не была почему-то принята к реализации.

«Тем не менее взаимопонимание с обеих сторон есть. У нас есть все аргументы и необходимые инструменты для реализации совместного плана действий. Мы надеемся достигнуть компромиссного решения по нефтегазовому вопросу не позднее I квартала 2017 года», - заверил Владимир Семашко.


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